ФИФА презентовала мяч плей-офф

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Adidas представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Р-Спорт.
Панели нового мяча выполнены в красном, черном и оранжевом цветах. Он украшен пиксельным принтом, и особая текстура поверхности мяча обеспечивают исключительный контроль и износостойкость в любых условиях.
#Telstar18 Mechta, официальный мяч стадии плей-офф #ЧМ2018⚽🏆🌍@adidasfootball#WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/NGIP4XY969— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
Плей-офф турнир в России стартует 30 июня в субботу.
Сборная России уже 1 июля в "Лужниках" вступит в футбольную борьбу за путевку в четвертьфинал ЧМ-2018 с испанцами.