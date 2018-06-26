15:32 26 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Telstar18

ФИФА презентовала мяч плей-офф

© Фото: FIFA
ФИФА-2018
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Мяч для стадии плей-офф получил название Telstar18 "Мечта".

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Adidas представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Р-Спорт.

Панели нового мяча выполнены в красном, черном и оранжевом цветах. Он украшен пиксельным принтом, и особая текстура поверхности мяча обеспечивают исключительный контроль и износостойкость в любых условиях.

Плей-офф турнир в России стартует 30 июня в субботу.

Сборная России уже 1 июля в "Лужниках" вступит в футбольную борьбу за путевку в четвертьфинал ЧМ-2018 с испанцами.




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