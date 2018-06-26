Дзагоев вернулся: футболист вышел на тренировку со сборной после травмы

Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии, после чего пропустил оставшиеся игры.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев начал тренировки в общей группе после травмы, сообщает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что Алан должен вернуться к тренировкам со сборной России к старту плей-офф.

"После игры с Уругваем травмированных нет. Алан Дзагоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями", — говорится в сообщении в официальным микроблоге сборной России в социальной сети Twitter.

В понедельник сборная России уступила Уругваю со счетом 0:3 в заключительной игре группового этапа чемпионата мира. В 1/8 финала россияне встретятся со сборной Испании 1 июля. Испанцы в группе В стали первыми. Матч пройдет в "Лужниках".