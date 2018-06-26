Сборная Исландии едет домой: команда Хорватии одержала победу в матче ЧМ

Сборная Хорватии, набрав девять очков, заняла первое место в группе D и с первого места вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой Дании, ставшей второй в квартете C.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Футболисты сборной Хорватии взяли верх над командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы D прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов. В составе победителей отличились Милан Бадель (53-я минута) и Иван Перишич (90-я). Исландцы ответили точным ударом Гилфи Сигурдссона (76-я) с пенальти.

Сборная Хорватии, набрав девять очков, заняла первое место в группе D и с первого места вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой Дании, ставшей второй в квартете C. Сборная Исландии с одним баллом стала четвертой в группе и завершила выступление на турнире в России.

Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.