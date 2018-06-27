Долгожданные, красивые и досадные: голы на Чемпионате мира по футболу в России

Самые яркие голы на мундиале в фотоленте Sputnik.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.
Самые яркие голы на мундиале в фотоленте Sputnik.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
На очередном совещании Кабинета Министров, премьер предложил запретить продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.
После этой победы сборная Швеции набрала 6 очков и вышла на первое место в таблице группы.
Сборные Южной Кореи и Германии набрали по три очка, заняв третье и четвертое места в группе соответственно, и завершили выступление на турнире в России.
Саперы центра "Лидер" МЧС России обнаружили в одном из сел Южной Осетии снаряды от автоматической пушки и гранаты.
МИД России подчеркнул востребованность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
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Наследие двух мировых войн в виде старых мин мешает строительству газопровода Balticconnector, который соединит газовые системы Эстонии и Финляндии.
Саперы центра "Лидер" МЧС России обнаружили в одном из сел Южной Осетии снаряды от автоматической пушки и гранаты.
МИД России подчеркнул востребованность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Соглашение Армения-ЕС должно быть ратифицировано до выборов в Европарламент в 2019 году, считают в Парламентской ассамблее "Евронест".