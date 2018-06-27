20:14 27 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Гигантский мячик высотой с семиэтажный дом надули в Челябинске

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© RUPTLY.

В Челябинске на стадионе "Центральный" надули самый большой футбольный мяч – его диаметр достигает 20 метров, сообщают СМИ.

Мяч изначально должны были установить в Пензе ко Дню города, но планы поменялись. Тем не менее, челябинская фирма, которая изготовила мяч, решила всё-таки его надуть и установить в столице Южного Урала.

Размером гигантский мяч с 7-этажный дом, а вес составляет почти полтонны. Организаторы из Пензы изначально хотели занести этот арт-объект в Книгу рекордов Гиннеса, но теперь география рекорда поменялась.

Пока неизвестно, сколько времени продержится гигантский мяч в надутом состоянии. Возможно, до конца чемпионата мира.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (47)



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