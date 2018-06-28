15:41 28 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход сборной в плей-офф ЧМ-2018

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В Антарктиде фанаты, несмотря на холод в минус 20 и метель, выбежали на улицу. Причем некоторые из них были так горячи, что забыли накинуть куртки.

Полярники станции "Марамбио" от радости выхода сборной в плей-офф прыгали и кричали с национальными флагами, сообщает МИР24.

Вопрос, выйдет ли Аргентина из группы, оставался открытым до 26 июня. В первых матчах мундиаля команда проявила себя не самым лучшим образом – сыграла вничью с Исландией (1:1), а от хорватов потерпела сокрушительное поражение (0:3).

Однако 26 июня аргентинским футболистам удалось переломить ситуацию – они одержали верх над Нигерией (2:1) и оформили выход в 1/8 финала. Также из группы D вышла Хорватия – матч с Исландией закончился со счетом 2:1 не в пользу викингов.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (48)



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