Матч Путина и Инфантино на Красной площади закончился ничьей

В четверг Путин в компании Инфантино, главы оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина и помощника президента РФ Игоря Левитина посетил футбольный парк Красной площади. Президент пришел в парк прямо из Кремля пешком, на нем был строгий костюм и белая рубашка, но не было галстука.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино сыграли вничью в футбольном тренажере, расположенном в парке на Красной площади в Москве, передает Р-Спорт.

Президент и Инфантино, осмотрев павильон спонсора ФИФА, прошли через парк к футбольному тренажеру, там же в компании детей нанесли по два удара по воротам. Сначала били воспитанники футбольного клуба "Тотем", президент поддерживал ребят, когда те попадали или, наоборот, промахивались. Затем по одному удару нанесли Путин и Инфантино. Суть тренажера в том, что камера, находящаяся за макетом вратаря, фокусируется на оранжевом мяче и после нанесения удара следит за его траекторией, направляя вратаря в сторону мяча. Президент и Инфантино нанесли одному удару, но не забили.

После второго удара президента мяч залетел в сетку ворот. "Классно", — отреагировали дети. "Ну, как-то так", — скромно развел руками президент. Инфантино также реализовал свою вторую попытку. "Уно-уно", — прокомментировал глава ФИФА.

Затем российский лидер прошел на импровизированное футбольное поле, где сфотографировался с игроками "Тотема". Ребятам предстояло сыграть показательный матч. До этого они неделю тренировались со сборной Португалии на их базе. Воспитанников "Тотема" разбили на две команды: одну из них тренировал чемпион мира 1990 года немец Лотар Маттеус, вторую — двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. Кроме того, в команде были известные испанские футболисты: за одну играл Карлес Пуйоль, а за другую — Икер Касильяс.

Путин и Инфантино открыли футбольный матч, сделав первые удары по мячу. Инфантино дал пас, Путин ударил по воротам, юный голкипер отразил удар, поймав мяч.

Закончив осмотр парка, президент по Красной площади направился в Кремль. По дороге он еще какое-то время общался с Инфантино.