Матч России и Испании будет судить бригада из Голландии

Встреча сборных России и Испании пройдет 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 17:00.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Голландский арбитр Бьорн Кейперс будет работать на матче сборных России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Р-Спорт. © Sputnik . Александр Вильф Утонет или поплывет: о выходе сборной России в плей-офф ЧМ-2018

Встреча пройдет 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 17:00. Сборная России заняла второе место в группе А.

Помогать Кейперсу на линии будут его соотечественники Кейперса Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервный рефери — Клеман Тюрпен из Франции, резервный помощник судьи — Николя Дано (Франция).

Глава судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал назначение Кейперса на матч.

"Кейперс — один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы", — сказал Левников по телефону.

Карьера Кейперса на высшем судейском уровне насчитывает 12 лет. В его активе работа на финале Лиги чемпионов в 2014 году.