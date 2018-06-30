Матч России и Испании будет судить бригада из Голландии

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Голландский арбитр Бьорн Кейперс будет работать на матче сборных России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Р-Спорт.
Встреча пройдет 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 17:00. Сборная России заняла второе место в группе А.
Помогать Кейперсу на линии будут его соотечественники Кейперса Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервный рефери — Клеман Тюрпен из Франции, резервный помощник судьи — Николя Дано (Франция).
Глава судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал назначение Кейперса на матч.
"Кейперс — один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы", — сказал Левников по телефону.
Карьера Кейперса на высшем судейском уровне насчитывает 12 лет. В его активе работа на финале Лиги чемпионов в 2014 году.