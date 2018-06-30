19:38 30 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ

© Sputnik . Владимир Астапкович
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
10 0 0

Встреча французов и аргентинцев состоялась в субботу в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Футболисты сборной Франции победили команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира и стали первыми четвертьфиналистами турнира в России, сообщает Р-Спорт.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Аргентина
© Sputnik . Владимир Песня
ФИФА разорвала сотрудничество с Марадоной из-за поведения на ЧМ-2018

В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). У вице-чемпионов мира 2014 года аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Уругвая и Португалии. Матч пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Работа участника конкурса LensCulture Street Photography Awards 2018
Лучшие уличные фотографии-2018 по версии LensCulture
Роналду vs Месси
Роналду "бросил" вызов Месси на стене отеля в Казани
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia