Дубль Кавани: сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии

В четвертьфинале мирового первенства сборная Уругвая сыграет с командой Франции.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Португалии в 1/8 финала чемпионата мира и вышли в четвертьфинал турнира, сообщает Р-Спорт.

Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев. В составе победителей дублем отметился Эдинсон Кавани (на 7-й и 62-й минутах). У португальцев отличился Пепе (55).

© Sputnik . Алексей Филиппов Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Португалия

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.