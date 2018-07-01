Роналду: организация Чемпионата мира удивила с положительной стороны

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что был приятно удивлен организацией Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

"Организация чемпионата мира удивила с положительной стороны. Турнир был хорошо структурирован, много сделано в плане безопасности. Я был счастлив здесь. Все получилось не так, как мы хотели (в футбольном плане), но уровень безопасности был очень высоким", — цитирует Роналду Globo Esporte.

Сборная Португалии в субботу в Сочи проиграла команде Уругвая со счетом 1:2 в рамках 1/8 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире. Роналду сыграл во всех четырех поединках своей команды и забил четыре гола.

© Sputnik . Владимир Песня Три удара убойного чемпионата: непредсказуемый мундиаль 2018

Накануне сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018.

Остальные матчи 1/8 финала: Россия-Испания (1 июля, Москва), Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия-Мексика (2 июля, Самара), Бельгия-Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.