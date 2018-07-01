20:08 01 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Непредсказуемый ЧМ: сборная России вышла в четвертьфинал, испанцы едут домой

© Sputnik . Алексей Филиппов
ФИФА-2018
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Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал Чемпионата мира, передает Р-Спорт.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.




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