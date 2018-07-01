00:18 02 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Россия ликует: болельщики празднуют выход в четвертьфинал ЧМ

Получить короткую ссылку
Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (58)
39 0 0
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

Футбольных болельщиков охватило ликование в связи с победой сборной России над Испанией и выходом в четвертьфинал ЧМ

Болельщики сборной России по футболу из разных городов РФ в едином радостном порыве празднуют победу в матче над Испании.

После выхода России в 1/4 ЧМ любители футбола заполонили улицы, чтобы вместе отпраздновать победу родной команды.

Люди прыгают, обнимаются, хлопают в ладоши, поднимают над головой российский флаг и скандируют "Россия!" на улицах, в барах и общественном транспорте страны.

Игроки сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. 

 

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (58)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Болельщик сборной Испании после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Победа России над Испанией: эмоции футболистов и болельщиков
Победа над Испанией: радость российских болельщиков
Россия ликует: болельщики празднуют выход в четвертьфинал ЧМ
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia