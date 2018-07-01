Россия ликует: болельщики празднуют выход в четвертьфинал ЧМ

Футбольных болельщиков охватило ликование в связи с победой сборной России над Испанией и выходом в четвертьфинал ЧМ

Болельщики сборной России по футболу из разных городов РФ в едином радостном порыве празднуют победу в матче над Испании.

После выхода России в 1/4 ЧМ любители футбола заполонили улицы, чтобы вместе отпраздновать победу родной команды.

Люди прыгают, обнимаются, хлопают в ладоши, поднимают над головой российский флаг и скандируют "Россия!" на улицах, в барах и общественном транспорте страны.

Игроки сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.