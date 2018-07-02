Тренер хорватов о матче с Россией: это будет колоссальное испытание

Накануне сборная Хорватии победила датчан, и 7 июля в Сочи встретится с россиянами. Сборная России ранее в этот же день сыграла в основное и дополнительное время вничью с Испанией (1:1), а в серии пенальти одержала верх со счетом 4:3.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу против сборной России будет потрясающим зрелищем для всего мира, заявил главный тренер команды Хорватии Златко Далич, назвав команду Станислава Черчесова "великим соперником", передает Р-Спорт.

© Sputnik . Алексей Филиппов Непредсказуемый ЧМ: сборная России вышла в четвертьфинал, испанцы едут домой

"Для нас каждый следующий матч — самый важный. Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой", — заявил Далич.

Он также назвал российскую сборную сложным и великим соперником. "Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого", — пообещал хорватский наставник.

По словам тренера, он будет настраивать спортсменов на встречу с Россией как на финал, так как это будет "колоссальное испытание".

Кроме того, хорватский тренер напомнил, что турнир уже покинули такие сильные команды, как сборные Аргентины, Португалии и Египта.

"Мы приехали сюда ради того, чтобы играть футбол, и для того, чтобы наша страна гордилась нами", — заключил Далич.