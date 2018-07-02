Сборная России заработала 16 миллионов долларов за выход в четвертьфинал ЧМ

Сборная России в воскресенье на московском стадионе "Лужники" победила команду Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова 7 июля сыграет со сборной Хорватии.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Российский футбольный союз (РФС) получит от ФИФА 16 миллионов долларов за выход сборной России в четвертьфинал домашнего Чемпионата мира, сообщает Р-Спорт.

В случае выхода сборной России в полуфинал РФС вместо 16 получит минимум 22 миллиона долларов.

В 2014 году сборная Германии, завоевавшая в Бразилии свой четвертый титул чемпионов мира, получила 35 миллионов призовых, а финалист турнира сборная Аргентины — 25 миллионов. В этом году эти цифры составят 38 и 28 миллионов соответственно.