13:08 02 Июля 2018
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Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Сборная России заработала 16 миллионов долларов за выход в четвертьфинал ЧМ

© Sputnik . Алексей Филиппов
ФИФА-2018
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Сборная России в воскресенье на московском стадионе "Лужники" победила команду Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова 7 июля сыграет со сборной Хорватии.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Российский футбольный союз (РФС) получит от ФИФА 16 миллионов долларов за выход сборной России в четвертьфинал домашнего Чемпионата мира, сообщает Р-Спорт.

В случае выхода сборной России в полуфинал РФС вместо 16 получит минимум 22 миллиона долларов.

В 2014 году сборная Германии, завоевавшая в Бразилии свой четвертый титул чемпионов мира, получила 35 миллионов призовых, а финалист турнира сборная Аргентины — 25 миллионов. В этом году эти цифры составят 38 и 28 миллионов соответственно.




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