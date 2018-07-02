20:20 02 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Анатолий Горсков
© Фото : из личного архива Анатолия Горскова

Горсков о предстоящем матче Россия - Хорватия: такой же "валидол", как и с Испанией

ФИФА-2018
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Об игре сборной России в матче Россия – Испания и будущем матче с Хорватией в интервью радио Sputnik рассказал спортивный обозреватель Анатолий Горсков.

"В футболе без удачи никуда, и удача сопутствует команде, которая борется, в чем мы не можем отказать команде Черчесова. Это именно его сборная, он строит тактику, он выбирает команду, он настоял на этих игроках. Самоотдача у ребят запредельная. Мы продолжаем верить в сказку, которая продолжается. То, что у россиян есть силы, показали 120 минут с Испанией, другое дело, что не понравилось, было видно, что по ходу матча Черчесов поменял тактику, которая многих очень удивила. С Хорватией будет точно такой же "валидол". Хорватия, как Испания, любит держать мяч, и ударов в ворота будет больше, чем в матче с Испанией. Это будет очень тяжелый матч. Нас может спасти тактика игры от обороны. По игре Хорватия самая привлекательная команда этого чемпионата, но у нас есть такие же шансы, как и у них, забить гол", — рассказал Горсков в интервью радио Sputnik.




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