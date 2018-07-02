Футбол в свадебных платьях: необычный матч прошел в Казани

Что будет, если совместить футбол и свадьбу? Необычный матч прошел в Казани.

Белоснежные юбки, кружевные оборки… мяч, грязь и кроссовки!

Не жалея нарядов и наступая друг другу на подолы юбок, девушки сражались за мяч. Вот что значит атмосфера чемпионата мира — в футбол играют даже невесты.