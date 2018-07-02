Футбол в свадебных платьях: необычный матч прошел в Казани

Белоснежные юбки, кружевные оборки… мяч, грязь и кроссовки!
Не жалея нарядов и наступая друг другу на подолы юбок, девушки сражались за мяч. Вот что значит атмосфера чемпионата мира — в футбол играют даже невесты.
Что будет, если совместить футбол и свадьбу? Необычный матч прошел в Казани.
Белоснежные юбки, кружевные оборки… мяч, грязь и кроссовки!
Не жалея нарядов и наступая друг другу на подолы юбок, девушки сражались за мяч. Вот что значит атмосфера чемпионата мира — в футбол играют даже невесты.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клаара в понедельник 2 июля, сообщает МИД России.
Британская актриса заявила, что сюжет последнего сезона будет напряженнее и эмоциональнее предыдущих, и в нем будет больше смертей.
Соперник бразильцев по четвертьфиналу, который пройдет 6 июля в Казани, определится позднее в понедельник в матче сборных Бельгии и Японии.
Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.
В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.
Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.
Снимок французского актера Венсана Касселя в чапане опубликовал на своей странице в соцсети министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
Многие студенты медицинских факультетов Кыргызстана настроены бросить учебу после новости о продлении сроков ординатуры.
Российские поисковики заинтересованы в опыте белорусских коллег, готовы приглашать их для обучения волонтеров на новой площадке на базе университета спецназа в Гудермесе.
Националистически настроенные пользователи соцсетей использовали Праздник песни и танца в Латвии для того, чтобы поглумиться над нелатышами.
Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе.
Специалисты подвели итоги сильных ливней, которые обрушились на Молдову за последние две недели.
В Таджикистане за полтора года прекращена деятельность 14 организованных наркогруппировок.
Всемирный банк и Азиатский банк развития предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.
Глава эстонского правительства на саммите ЕС в Брюсселе высказался за создание лагерей для мигрантов и против распределения их по странам союза по квотам.
Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.
В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.
Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.