Марадона заявил, что готов тренировать сборную Аргентины бесплатно

Аргентинцы завершили выступление на чемпионате мира в России на стадии 1/8 финала, уступив команде Франции со счетом 3:4.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Легендарный аргентинский футболист заявил, что готов бесплатно возглавить сборную Аргентины, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Евгений Одиноков Мем-парад: соцсети о Чемпионате мира

Журналисты поинтересовались у Марадоны, не хочет ли он вернуться на пост главного тренера национальной команды.

"Да, я готов работать бесплатно. Я не буду просить ничего взамен", — сказал 57-летний Марадона, которого цитирует Рейтер.

Под руководством Марадоны сборная Аргентины на чемпионате мира-2010 дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Германии. По данным СМИ, действующий главный тренер команды Хорхе Сампаоли покинет свой пост после вылета команды с чемпионата мира.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии.