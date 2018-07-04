"Футбольные" пиццы делают в одном из ресторанов Петербурга

Автор кулинарных шедевров — повар с 18-летним стажем Валерий Максимчик решил увековечить российского форварда Фёдора Смолова и создал пиццы с его портретом.
"Футбольные" пиццы с портретом российского форварда Федора Смолова делают в одном из ресторанов Петербурга. Смотрите на видео, как выглядит кулинарный шедевр.
Автор кулинарных шедевров — повар с 18-летним стажем Валерий Максимчик решил увековечить российского форварда Фёдора Смолова и создал пиццы с его портретом.
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В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.
В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.
Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.