18:34 04 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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"Футбольные" пиццы делают в одном из ресторанов Петербурга

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (63)
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"Футбольные" пиццы с портретом российского форварда Федора Смолова делают в одном из ресторанов Петербурга. Смотрите на видео, как выглядит кулинарный шедевр.

Автор кулинарных шедевров — повар с 18-летним стажем Валерий Максимчик решил увековечить российского форварда Фёдора Смолова и создал пиццы с его портретом.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (63)



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    В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.

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