18:26 05 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

"Есть душа, есть команда": Акинфеев поделился эмоциями после победы над испанцами

Получить короткую ссылку
Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (66)
4 0 0
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих чувствах после матча со сборной Испании.

После победы в матче со сборной Испании команда России вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (66)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

  • Флешмоб, организованный у парламента Молдовы.
    Верните мэра!

    У здания парламента Молдовы прошел митинг – протестующие потребовали утвердить отмененные результаты выборов мэра Кишинева.

  • Продуктовая корзина, архивное фото
    Слишком дорого

    Правительство Таджикистана начнет регулировать цены на хлеб, муку и другие товары и продукты первой необходимости.

  • Жайнак Холматовнинг қариндошлари
    Память о войне

    Нашлись родственники узбекского солдата Великой Отечественной войны, ложку которого обнаружили поисковики в Калининградской области.

  • Соседние приграничные города связаны мостом Дружбы
    Мост сотрудничества

    Создание современного моста между Ивангородом и Нарвой в Ленинградской области назвали главной задачей приграничного сотрудничества с Эстонией.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси
Футбол в искусстве
Неймар тренирует сына
Мастер-класс от Неймара: бразильский нападающий тренирует сына
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

Sputnikabkhazia