"Есть душа, есть команда": Акинфеев поделился эмоциями после победы над испанцами

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих чувствах после матча со сборной Испании.

После победы в матче со сборной Испании команда России вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года.