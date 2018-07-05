Мастер-класс от Неймара: бразильский нападающий тренирует сына

Мальчик выбежал на поле, и бразильский футболист немного размялся, передавая ему пасы.
Бразилия встретится в четвертьфинале чемпионата мира с Бельгией 6 июля в Казани.
Неймар перед тренировкой в Сочи решил погонять мяч со своим сыном.
Мальчик выбежал на поле, и бразильский футболист немного размялся, передавая ему пасы.
Бразилия встретится в четвертьфинале чемпионата мира с Бельгией 6 июля в Казани.
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пообещала прислать официальное письмо Борису Грызлову — представителю России в трехсторонней контактной группе.
7 декабря 2017 года во время посещения объекта незаконного строительства в Сухуме судебными исполнителями мать застройщика взорвала во дворе гранату.
Шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовс задержала в Риге полиция безопасности и отпустила почти через 12 часов.
Количество задержанных в июне нарушителей государственной границы Южной Осетии возросло более чем в два раза по сравнению с маем.
Совместный отдых победителей "Евровидения-2011" и известного телеведущего в Турции обернулся неприятностями – видео.
В рамках проекта "Культурная столица" Sputnik Армения представляет любопытные эпизоды из жизни скульптора Сергея Меркурова.
Кинофестиваль в юбилейном для Астаны году обошелся стране на 200 миллионов дешевле, чем в год проведения ЭКСПО.
На автозаправочной станции недалеко от границы Кыргызстана с Таджикистаном прогремел мощный взрыв – момент ЧП засняли очевидцы.
Национальный банк Беларуси рассказал, какие деньги подделывают чаще других и в каких регионах страны находят больше всего фальшивок.
Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.
Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.
У здания парламента Молдовы прошел митинг – протестующие потребовали утвердить отмененные результаты выборов мэра Кишинева.
Правительство Таджикистана начнет регулировать цены на хлеб, муку и другие товары и продукты первой необходимости.
Нашлись родственники узбекского солдата Великой Отечественной войны, ложку которого обнаружили поисковики в Калининградской области.
Создание современного моста между Ивангородом и Нарвой в Ленинградской области назвали главной задачей приграничного сотрудничества с Эстонией.
Количество задержанных в июне нарушителей государственной границы Южной Осетии возросло более чем в два раза по сравнению с маем.
Совместный отдых победителей "Евровидения-2011" и известного телеведущего в Турции обернулся неприятностями – видео.
В рамках проекта "Культурная столица" Sputnik Армения представляет любопытные эпизоды из жизни скульптора Сергея Меркурова.