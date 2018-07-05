18:25 05 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Мастер-класс от Неймара: бразильский нападающий тренирует сына

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Неймар перед тренировкой в Сочи решил погонять мяч со своим сыном.

Мальчик выбежал на поле, и бразильский футболист немного размялся, передавая ему пасы.

Бразилия встретится в четвертьфинале чемпионата мира с Бельгией 6 июля в Казани.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (66)



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