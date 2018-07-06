16:21 06 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футболисты сборных России и Хорватии делятся ожиданиями перед матчем

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Матч между сборными России и Хорватии состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля в 21:00.

"К седьмому числу стопроцентно все будут максимально готовы. Дойти до финала — мы всерьез на это рассчитываем. Я думаю, игра будет какая-то более менее равная у нас с хорватами. И тут кто больше проявит характер и уступчивость, тот и будет владеть игрой", — поделился ожиданиями полузащитник сборной России Александр Головин.

Хорваты тоже усиленно готовятся и не рассчитывают на легкую игру, к тому же команда Хорватии ни разу не проигрывала на Чемпионате мира-2018. 

"Россия играет дома. Думаю, они тоже выберут наступательную тактику. Не знаю, как они будут играть, потому что я не их тренер, но мы ждем сложный матч и высокую эффективность с их стороны", — сказал вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич.

Сборная России может впервые за полвека выйти в финал Чемпионата мира.

 

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (67)



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