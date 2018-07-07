Болельщик со стажем Тужба: мы едем в Сочи за победой России





"Я обычно езжу на такие соревнования. Мы с семьей будем болеть за Россию, надеемся, что она победит и пройдет дальше. Я смотрю футбол десятки лет. Первый чемпионат, который я помню, это чемпионат мира 1966 года в Англии. России понадобилось 52 года, чтобы попасть в полуфинал. И сейчас есть реальный шанс дойти до полуфинала и дальше. Если в игре с Испанией Россия считалась аутсайдером, потому что там фаворитом считалась Испания, то сейчас мы все больше ставим на Россию. Команда заиграла, в нее поверили, Россию уже боятся, и звезды так складываются, что все в пользу России. Думаю, что Россия должна пройти, мы заставим ее пройти, будем подталкивать ее к этому. Мы берем с собой российскую и абхазскую символику. Спортсмены чувствуют поддержку болельщиков, всегда помогает фактор своего поля, он всегда был и сейчас тоже присутствует, это двенадцатый игрок на поле. Так что мы едем за победой", — сказал Константин Тужба.