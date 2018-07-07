Англия вышла в полуфинал ЧМ - 2018

Соперником англичан в полуфинальном матче, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 11 июля, будет победитель встречи сборных России и Хорватии.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Сборная Англии по футболу нанесла поражение команде Швеции и впервые с 1990 года стала участником полуфинала Чемпионата мира, передает Р-Спорт.

Четвертьфинальная встреча, состоявшаяся в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан, в составе которых отличились Харри Магуайр (30-я минута) и Деле Алли (59).

Сборная Англии, чемпион мира-1966, на мировом первенстве 1990 года заняла четвертое место. Лучший результат сборной Швеции на чемпионатах мира — второе место в 1958 году.