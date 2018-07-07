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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

Градус больше, чем у абхазской чачи: исход матча Россия-Хорватия решился в серии пенальти

© Sputnik . Нина Зотина
ФИФА-2018
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Четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии состоялся в Сочи 7 июля.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала Чемпионата мира.

"Градус больше, чем у абхазской чачи", именно так охарактеризовал матч комментатор Первого канала. 

Основное и дополнительное время проходящей в Сочи встречи завершилось вничью 2:2. В составе россиян голы забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов — Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).

В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты.

Встреча сборных Хорватии и России прошла при полном аншлаге, на трибунах присутствовали 44 тысячи 287 зрителей. 




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