Реакция болельщиков на первые два матча четвертьфинала ЧМ-2018

Неудивительно, что болелщьшики по-разному реагировали на результаты первых матчей 1/4 финала ЧМ-2018: Франция – Уругвай (2:0) и Бельгия – Бразилия (2:1).

Поклонники команд, не попавших в полуфинал, плакали от грусти навзрыд, болельщики команд, ставших победителями в первых матчах четвертьфинала, ликовали от счастья.

Звезда бразильского футбола Неймар покинул Россию вслед за не менее именитыми мировыми легендами — аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

До окончания ЧМ-2018 осталось провести четыре матча (два полуфинала, матч за третье место и финал). На победу в турнире теперь претендуют только европейские сборные: Бельгии, Франции, Хорватии и Англии.

