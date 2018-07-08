14:20 08 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Реакция болельщиков на первые два матча четвертьфинала ЧМ-2018

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Неудивительно, что болелщьшики по-разному реагировали на результаты первых матчей 1/4 финала ЧМ-2018: Франция – Уругвай (2:0) и Бельгия – Бразилия (2:1).

Поклонники команд, не попавших в полуфинал, плакали от грусти навзрыд, болельщики команд, ставших победителями в первых матчах четвертьфинала, ликовали от счастья.

Звезда бразильского футбола Неймар покинул Россию вслед за не менее именитыми мировыми легендами — аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

До окончания ЧМ-2018 осталось провести четыре матча (два полуфинала, матч за третье место и финал). На победу в турнире теперь претендуют только европейские сборные: Бельгии, Франции, Хорватии и Англии.

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (71)



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