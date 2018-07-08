Бились как львы: сборная России покидает ЧМ-2018

Игра сборных России и Хорватии закончилась поражением для россиян в серии пенальти в субботу 7 июля в Сочи.

Болельщики на протяжении всей напряженной и непредсказуемой игры поддерживали российских спортсменов.

Каждый гол фанаты встречали оглушительными аплодисментами. В конце матча толпа кричала и скандировала: "Молодцы!".

Многие не могли сдержать слез, все благодари команду за героическую игру и красивое выступление.

"За всех, за нас, за каждого. Мы молодцы все равно. Сборная, ребята, молодцы", — еле сдерживая слезы, сказала российская болельщица.

В своем Instagram сборная России поблагодарила болельщиков и привела слова Артема Дзюбы: "Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились. Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку".