21:32 08 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Бились как львы: сборная России покидает ЧМ-2018

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Ruptly, Associated Press

Игра сборных России и Хорватии закончилась поражением для россиян в серии пенальти в субботу 7 июля в Сочи.

Болельщики на протяжении всей напряженной и непредсказуемой игры поддерживали российских спортсменов.

Каждый гол фанаты встречали оглушительными аплодисментами. В конце матча толпа кричала и скандировала: "Молодцы!".

Многие не могли сдержать слез, все благодари команду за героическую игру и красивое выступление.

"За всех, за нас, за каждого. Мы молодцы все равно. Сборная, ребята, молодцы", — еле сдерживая слезы, сказала российская болельщица.

В своем Instagram сборная России поблагодарила болельщиков и привела слова Артема Дзюбы: "Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились. Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку".

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (72)



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