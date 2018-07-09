Он сам снял: шорты Оливье Жиру стали трофеем для футбольных фанатов

Сборная Фрнации вышла в полуфинал мундиаля, обыграв команду Уругвая со счетом 2:0.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Для фанатов из Екатеринбурга стали главным трофеем шорты нападающего сборной Франции Оливье Жиру.
Сборная Фрнации вышла в полуфинал мундиаля, обыграв команду Уругвая со счетом 2:0.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия отвечают на вопросы, присланные читателями.
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На Эвересте водрузили флаги с портретами прославленных осетин - международная высотная экспедиция покорила сразу два восьмитысячника в Гималаях.
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