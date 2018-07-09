Он сам снял: шорты Оливье Жиру стали трофеем для футбольных фанатов

Сборная Фрнации вышла в полуфинал мундиаля, обыграв команду Уругвая со счетом 2:0.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.