19:02 09 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Лучшая защита: ФИФА признала сборную России первой по игре в обороне

© Sputnik . Антон Денисов
ФИФА-2018
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Статистика приведена по итогам 60 матчей Чемпионата мира по футболу.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. ФИФА признала сборную России лучшей командой по игре в обороне по итогам состоявшихся матчей ЧМ-2018, сообщает Р-Спорт.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия
© Sputnik . Александр Вильф
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Российская команда сделала больше всех оборонительных действий — 259 выносов, отборов и сейвов.

Лучшей атакой турнира сайт ФИФА называет сборную Бразилии — на их счету 292 атаки. Больше всех успешных передач сделали испанцы — 3120 пасов. Самой результативной командой турнира пока является сборная Бельгии. На счету бельгийцев 14 забитых мячей.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин, который пробежал 62 километра, лидирует среди всех участников ЧМ-2018 по пробегу.Самым бьющим футболистом турнира является Неймар (27 ударов по воротам), самым пасующим — Серхио Рамос (485 точных передач). Больше всех сейвов сделал вратарь мексиканской сборной Гильмеро Очоа (25).

Впереди еще четыре игры — два полуфинала, финал и поединок за третье место. За победу на ЧМ сразятся сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии.




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