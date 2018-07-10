ФИФА оштрафовала Вукоевича за неспортивное поведение

Как отмечается в сообщении пресс-службы федерации, Вукоевич наказан "за публикацию в социальных сетях видео, в котором он после матча со сборной России сказал: "Эта победа за "Динамо" и за Украину!"

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) решил оштрафовать бывшего хорватского футболиста Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после матча с командой России на Чемпионате мира, передает Р-Спорт.

© AFP 2018 / Ian MacNicol Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ по футболу‍

Сборная Хорватии в субботу в Сочи в серии пенальти победила команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Позднее в интернете появился ролик, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида воскликнул: "Слава Украине!", а член хорватской делегации Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Оба футболиста в прошлом игроки киевского "Динамо". Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира в России.

"Дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание то, что член хорватской делегации и HNS своевременно извинились за этот инцидент. Вукоевич после инцидента уже покинул расположение хорватской сборной", — отмечает пресс-служба.