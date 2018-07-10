14:22 10 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Из России – с любовью: выбывшие команды возвращаются домой

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Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (75)
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Футболисты, выбывшие с мундиаля, возвращаются к себе домой. Смотрите в видео, какие эмоции остались у спортсменов после посещения России.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (75)



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    Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел в связи с информацией провокационного характера в интернет-СМИ и в соцсетях.

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