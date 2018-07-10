Из России – с любовью: выбывшие команды возвращаются домой

Футболисты, выбывшие с мундиаля, возвращаются к себе домой. Смотрите в видео, какие эмоции остались у спортсменов после посещения России.
Молекулярные биологи из клиники Майо в США провели эксперимент с мышами по уничтожению стареющих клеток в организме.
Операция по выводу детей на поверхность возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск).
Сервис выяснил, в какие страны туристы не едут спонтанно, а "караулят" билеты. Учитывалась глубина продаж за последний год (с 1 июля 2017 по 1 июля 2018).
Дзюдоисты из Северной Осетии заняли первое место на турнире в Грозном – спортсмены республики завоевали 17 наград.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел в связи с информацией провокационного характера в интернет-СМИ и в соцсетях.
Госпроверки вернут в бюджет Армении около 42 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Куда направят эти деньги?
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Прикованный к инвалидной коляске белорус совершил прыжок с парашютом. Sputnik публикует кадры, снятые во время прыжка.
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Белорусские таможенники обнаружили в грузовике, ехавшем из Литвы, предметы искусства стоимостью более 31 тысячи евро.
В Молдове легковушка под управлением пьяного полицейского врезалась в грузовик - в правоохранительных органах сообщили подробности аварии.
Таджикские милиционеры на допросе заставили женщину раздеться под предлогом того, что она могла спрятать под одеждой звукозаписывающее устройство.
Население Узбекистана в 2018 году выросло почти до 33 миллионов – за год в стране родились 324,3 тысячи человек.
Отсутствие с недавнего времени в эстонском городе Валга родильного дома стало причиной того, что медикам пришлось принимать роды по пути в Тарту.
Дзюдоисты из Северной Осетии заняли первое место на турнире в Грозном – спортсмены республики завоевали 17 наград.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел в связи с информацией провокационного характера в интернет-СМИ и в соцсетях.
Госпроверки вернут в бюджет Армении около 42 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Куда направят эти деньги?