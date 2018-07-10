Франция вышла в финал ЧМ-2018

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Сборная Франции обыграла бельгийцев и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 1:0. В составе победителей голом отметился Самюэль Юмтити на 51-й минуте, передает Р-Спорт.

Встречу, прошедшую в Санкт-Петербурге, посетили более 64 тысяч человек.

Последний раз Франция играла в финалах мирового первенства в 2006 году. Тогда в решающем матче французы уступили сборной Италии. Соперником "трехцветных" станет победитель второго полуфинала Англия — Хорватия. Французы выиграли домашний чемпионат мира в 1998 году.