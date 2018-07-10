01:50 11 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Игроки сборной Франции радуются забитому голу в полуфинальном матчем чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии.

Франция вышла в финал ЧМ-2018

© Sputnik . Владимир Астапкович
ФИФА-2018
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Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля на стадионе "Лужники".

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Сборная Франции обыграла бельгийцев и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 1:0. В составе победителей голом отметился Самюэль Юмтити на 51-й минуте, передает Р-Спорт.

Встречу, прошедшую в Санкт-Петербурге, посетили более 64 тысяч человек.

Последний раз Франция играла в финалах мирового первенства в 2006 году. Тогда в решающем матче французы уступили сборной Италии. Соперником "трехцветных" станет победитель второго полуфинала Англия — Хорватия. Французы выиграли домашний чемпионат мира в 1998 году.




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