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Болельщики сборной Англии

"Футбол возвращается домой": англичане готовятся отметить выход в финал ЧМ

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
ФИФА-2018
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Сборная Англии не выходила в полуфиналы чемпионатов мира по футболу с 1990 года; вся страна надеется на выход в финал.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Английские супермаркеты, телеканалы и даже Уимблдонский турнир готовятся к давно ожидаемому событию — выходу сборной Англии в финал Чемпионата мира по футболу, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на BBC.

Сборная Англии 7 июля сыграла 2:0 со сборной Швеции и вышла в полуфинал чемпионата. Такого высокого места англичане не занимали с 1990 года. За матчем следили почти 20 миллионов телезрителей. 11 июля на московском стадионе "Лужники" "Три льва" поборются со сборной Хорватии за выход в финал.

Расположенные в Англии сети супермаркетов Aldi и Lidl по-своему подготовились к матчу за первое место, который состоится 15 июля в Москве. Обе сети обещали, что в случае, если Англия пробьется в финал, все магазины закроются в три часа дня, чтобы сотрудники смогли посмотреть матч по телевизору, потому что "футбол возвращается домой".

"Мы все уверены, что футбол возвращается домой, правда? Если Англия дойдет до финала, то 15 июля мы закроем все свои магазины в три часа дня. Мы хотим, чтобы наши коллеги стали 12-м игроком и болели за ребят", — написано в официальном Twitter Aldi.

​В Великобритании более 700 супермаркетов Aldi. Обычно магазины этой сети в воскресенье закрываются в четыре часа дня.

Сеть Lidl в своем футбольном энтузиазме пошла еще дальше.

"Позвольте нам, как *официальному* поставщику сборной Англии, сделать *это* официальное заявление. *Когда* наши ребята выйдут в финал, мы закроем все наши магазины раньше", — написано в официальном Twitter сети.

​В Великобритании 700 магазинов Lidl, по воскресеньям они работают до пяти вечера.

Ежегодный музыкальный фестиваль British Summer Time festival объявил о том, что переносит на другое время запланированные мероприятия и вместо них покажет завтрашний матч с Хорватией.

Уимблдонский турнир не станет переносить мужской финал, намеченный на воскресенье, однако, вопреки традиции, теннисным болельщикам позволят смотреть футбол на экранах мобильных телефонов и планшетов, при условии приличного поведения.

Готовится к игре и полиция — в некоторых регионах Англии 24 часа после завершения матча со Швецией были самыми напряженными в истории.




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