Черчесов прокомментировал игру российской сборной на ЧМ-2018

Он отметил, что у ЧМ есть две составляющих: моральная, когда весь народ сплочен и радуется, и спортивная.

"Если в моральном плане мы победили, то в спортивном нет, и это огорчает, потому что мы были в шаге от полуфинала. Мы бы играли против Англии", — сказал Черчесов.

По его мнению, у России был шанс побороться за титул, хотя в команду сначала никто не верил.

"Я благодарен всем, кто нам говорит спасибо. Другое дело, что не может одна команда всю Россию энергетически заряжать", — отметил тренер.

Он подчеркнул, что между болельщиками и командой осуществлялся обмен энергиями, они подпитывали друг друга.

Станислав Черчесов рассказал также, что именно нужно понимать футбольной команде, чтобы играть с разными соперниками и побеждать их.