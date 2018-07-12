20:44 12 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Олег Дмитриев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитриев о финале ЧМ: "хорватская сказка" вечно продолжаться не может

ФИФА-2018
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Спортивный обозреватель Олег Дмитриев объяснил, почему сборная Англии не смогла выйти в финал Чемпионата мира по футболу, и предположил, кто и по каким причинам победит в финальном противостоянии Франции и Хорватии.

Сборная Англии не смогла выйти в финал Чемпионата мира по футболу в России, потому что команда, несмотря на присутствие в ней молодых игроков, все еще сырая и "несыгранная", такое мнение высказал в беседе на радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель и болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев.

"Сборная Англии сейчас прошла слишком далеко, но все-таки молодые игроки пока не достигли того уровня сыгранности, который позволил бы им выйти в финал. Уровень Английской лиги был продемонстрирован, но проблемы начались сразу после того, как они забили первый гол. Команда рассыпалась, но такое в футболе бывает довольно часто", — отметил Дмитриев.

Кроме того, не стоит забывать о том, что наставник англичан Гаррет Саутгейт во время полуфинальных игр на чемпионатах мира сам не забивал решающее пенальти, напомнил обозреватель.  

"В финале я жду рациональной игры от двух команд, в которой все-таки победит Франция. "Хорватская сказка" вечно продолжаться не может, хотя на этом чемпионате чудес полно. Мне кажется, что французы как раз наиболее оптимально подошли к чемпионату и выстроили свой состав", — сказал Дмитриев.

По мнению обозревателя, французской команде уже очень помог опыт Дидье Дешама, который в качестве игрока и капитана сборной Франции выиграл Чемпионат мира в 1998 году. Его знание ситуации, тактики и психологии финальных матчей на чемпионатах мира может оказаться исключительно полезным для игроков, считает собеседник.

"Этот матч не будет интересным, тем не менее он будет напряженным и упорным, и хорваты, несмотря на мой прогноз, сдаваться не собираются", — резюмировал Дмитриев.

В финале ЧМ в воскресенье 15 июля Хорватия сыграет против Франции. Днем ранее, в субботу, англичане и бельгийцы поспорят за третье место.





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