Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия

По итогам второго матча полуфинала хорваты вышли в финал Чемпионата мира, в котором они сразятся со сборной Франции.
Игра сборных Хорватии и Англии состоялась в среду 11 июля.
По итогам второго матча полуфинала хорваты вышли в финал Чемпионата мира, в котором они сразятся со сборной Франции.
Заседание Народного собрания-Парламента Республики Абхазия прошло в Сухуме в четверг 12 июля.
Санатории "Гулрыпш" и "Гулрыпш-2" - объекты историко-культурного наследия республики – заброшены и разрушаются уже 25 лет. В правительстве заговорили о том, чтобы списать хозяйственный комплекс зданий, построенных на территории санаториев и не представляющих культурной ценности. О дальнейшей судьбе самих памятников архитектуры речи не идет.
В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца — до 13 сентября.
Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.
Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.
Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.
Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).
КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.
Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.
Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.
Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.
Мужчина из Якутска поблагодарил уроженца Таджикистана за то, что тот вернул ему потерянный кошелек со 100 тысячами рублей.
Бортпроводники авиарейса Ош — Екатеринбург приняли роды у пассажирки, мальчика назвали Уралбеком.
На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.
Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.
Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.
Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.