Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия

Санатории "Гулрыпш" и "Гулрыпш-2" - объекты историко-культурного наследия республики – заброшены и разрушаются уже 25 лет. В правительстве заговорили о том, чтобы списать хозяйственный комплекс зданий, построенных на территории санаториев и не представляющих культурной ценности. О дальнейшей судьбе самих памятников архитектуры речи не идет.

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