ФИФА сообщила, кто вынесет кубок мира перед началом финального матча ЧМ

В финальном матче ЧМ-2018, который состоится в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Российская супермодель основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам вынесут на поле главный трофей чемпионата мира по футболу перед началом финального матча ЧМ-2018, сообщает Р-Спорт.

Кубок мира будет размещен в специальном кейсе ручной работы.

Перед началом матча открытия ЧМ-2018 14 июня Водянова вместе с экс-вратарем сборной Испании Икером Касильясом приняла участие в презентации кубка мира.

В финальном матче ЧМ-2018, который состоится в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.