15:35 13 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Получить короткую ссылку
Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (10)
27 0 0
Турнирный путь финалистов
© Sputnik

Сборная Франции и сборная Хорватии встретятся в финале Чемпионата мира по футболу в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля. Предлагаем вашему вниманию турнирный путь финалистов Чемпионата мира по футболу 2018.

Футболисты сборной Хорватии в дополнительное время обыграли сборную Англии 11 июля в полуфинальном матче Чемпионата мира и стали вторыми финалистами турнира. "Шашечные" победили "львов" (2:1) в дополнительное время.

Первый финалист мундиаля 2018 – французы. В полуфинальном матче 10 июля подопечные Дидье Дешама справились с бельгийцами со счетом 1:0. Центральный защитник "трехцветных" Умтити замкнул подачу Антуана Гризманна с углового.

Французы и хорваты встретятся 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Финальная игра начнется в 18:00.

А англичане с бельгийцами 14 июля будут бороться в Санкт-Петербурге за третье место в 17:00.

Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (10)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
На саммите НАТО нетвердо стоящий на ногах Юнкер едва не упал на Порошенко
Нетвердо стоящий на ногах глава Еврокомиссии чуть не упал на Порошенко
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia