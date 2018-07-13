Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Сборная Франции и сборная Хорватии встретятся в финале Чемпионата мира по футболу в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля. Предлагаем вашему вниманию турнирный путь финалистов Чемпионата мира по футболу 2018.

Футболисты сборной Хорватии в дополнительное время обыграли сборную Англии 11 июля в полуфинальном матче Чемпионата мира и стали вторыми финалистами турнира. "Шашечные" победили "львов" (2:1) в дополнительное время.

Первый финалист мундиаля 2018 – французы. В полуфинальном матче 10 июля подопечные Дидье Дешама справились с бельгийцами со счетом 1:0. Центральный защитник "трехцветных" Умтити замкнул подачу Антуана Гризманна с углового.

Французы и хорваты встретятся 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Финальная игра начнется в 18:00.

А англичане с бельгийцами 14 июля будут бороться в Санкт-Петербурге за третье место в 17:00.