15:36 13 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Джанни Инфантино. Церемония жеребьевки чемпионата Европы 2016. Архивное фото

Глава ФИФА рассказал, что думает о ЧМ-2018 в России

© Sputnik . Антон Денисов
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
2810

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что мундиаль в России стал лучшим в истории проведения турнира, сообщает Р-Спорт. 

"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира", — сказал он на пресс-конференции.

Инфантино поблагодарил "русский народ и всю Россию", а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС, добавив, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом".

"(Благодарю. — Прим. ред.) всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", — добавил глава федерации.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
На саммите НАТО нетвердо стоящий на ногах Юнкер едва не упал на Порошенко
Нетвердо стоящий на ногах глава Еврокомиссии чуть не упал на Порошенко
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia