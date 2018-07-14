Запомню на всю жизнь: абхазы о Чемпионате мира по футболу в России

Абхазские болельщики, как и миллионы других любителей футбола, посетили города России, чтобы увидеть своих кумиров. Sputnik собрал самые яркие впечатления в одном материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Россия впервые в своей истории приняла самое крупное футбольное событие — Чемпионат мира. За драматическими поединками следили миллионы людей на планете, кому-то посчастливилось наблюдать сенсационные баталии непосредственно на стадионах. Были среди них и абхазские болельщики.

Обязательным атрибутом абхазских болельщиков стал государственный флаг. Пользователь Instagram Эля Гочуа посетила матч России и Хорватии в Сочи.

"Невероятная игра. неописуемые эмоции! спасибо #россияхорватия🇷🇺🇭🇷 ну и куда же без родного флага", – поделилась она эмоциями.

Футбольный матч с национальным флагом и в папахе посетил и Денис Саманба, которого приняли за иностранца и просили сделать совместные фотки.

Абсолютно невероятные события, которые начались позавчера с многострадальной (и потому чудесной) покупки билетов на матч любимого игрока, продолжились вчерашней экстренной покупкой билетов в Москву (причем, почти даром) и сегодняшним ночным автостопом из Мск в Нижний Новгород. Самое меньшее, что хотелось — рисковать не успеть, не спать и стопить эти 450 км, но альтернативы не было, так как все билеты на все авиа, жд, электрички и автобусы были разобраны, а блаблакар сильно заламывал цены. Но все прошло отлично: 6 добрых людей и 7 часов пути — и мы в Нижнем Новгороде. Последний человек так вообще решил показать нам красоты города и повозил нас по достопримечательностям. Кто-то узнавал флаг Абхазии, а кто-то думал, что мы иностранцы, в любом случае, отношение к нам было волшебным — все старались помочь, чем могли. Очень многие хотели сфотографироваться и сегодня были сделаны совместные фото по меньшей мере с сотней человек. А еще благодаря выбранному имиджу, мы встретили очень много абхазов в России и русских, любящих Абхазию", – написал на страничке 30 секунд Денис Саманба.

Президент фонда "Апсны" Сонер Гогуа отправился в Сочи, чтобы поболеть за сборную России. К матчу он подготовился основательно – пришел в красной футболке с российским гербом на груди. Как истинный болельщик, Гогуа, конечно же, не сомневался в победе."1-1, ну победа будет наша", – лаконично подписал он пост.

Болел и эмоционально комментировал в своем аккаунте Леван Харчилава из Абхазии.

"Пятый гол сборной России в исполнении Александра Головина! Победа!", – поделился он.

Чего не сделаешь ради любимой команды? Автогонщик Дмитрий Гвазава на костылях пришел на игру Бразилии.

"Vamooooos Brasil!!!! Я добрался сюда на костылях увидеть вашу победу!" – написал он в Instagram.

Болельщик из Сухума Леуан Лагулаа тщательно готовился к матчу Испании. Он даже достал потрепанную футболку, которой уже более 10 лет.

"Этой футболке более 10 лет, она не очень качественная, потрепанная, но самая ценная. Уже один раз побывала на матче своей любимой сборной. Сегодня ей предстоит большое испытание — не затеряться среди 80 тысяч соперниц. Мы с ней условились, что надевать я ее буду только во время матчей. Поэтому, если не хочешь в шкафчик, родная, победи! И мы повторим этот трюк 7 июля в Сочи)) p.s. Когда тебе немного за 30, самое время начать мечтать #fifaworldcup #болельщик_из_мухуса ", – рассказал он историю футболки в Facebook.

Но на этом парень не остановился. Следующий пост он посвятил очаровательной испанской болельщице с красными волосами.

"Как не болеть за Испанию?" – спросил он у своих френдов.

Чемпионат мира по футболу в России привлек внимание не только мужчин, но и женщин. Так пользователь Instagram Хату Какулия в компании с родными окунулась в мир футбола.

А Сария Харчилава, которая в футболе "хуже чайника", ощутила себя в волшебной атмосфере.

"Космическая атмосфера! Я хуже чайника в футболе? но даже мне было интересно. Раньше футбол через плазму смотрела крайне редко, теперь и вовсе отказываюсь. Только живьем", – восторгается болельщица из Абхазии.

Чемпионат мира по футболу в России принес всем болельщикам массу эмоций и невероятные ощущения, которыми совсем не стыдно делиться.

"Невероятные ощущения после матча, понимаю, что многие не оценят моего восторга, но поверьте, эту возможность прикоснуться к такому празднику я запомню на всю жизнь! Ну, а исландцы просто звери, Аргентине придется постараться, чтобы выйти из группы с первого места", – поделился ощущениями пользователь Instagram Астик Амичба.