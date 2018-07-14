Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас

Почти 40 лет разделяют летние Олимпийские игры 1980 года в Москве и нынешний чемпионат мира по футболу в России. Sputnik сравнил два спортивных события мирового масштаба

Почти через 40 лет после Олимпиады-80 Россия принимает Чемпионат мира по футболу. Смотрите в фотогалерее Sputnik Литва снимки двух крупнейших спортивных событий своего времени. Насколько они похожи — судите сами.