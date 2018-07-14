19:58 14 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (29)
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  • XXII Олимпийские игры. Футбол. Встреча команд Нигерии и Кувейта
  • Российский футболист Александр Самедов в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 2018 год
  • Юная болельщица на матче по баскетболу между сборными СССР и Югославии на XXII летних Олимпийских играх, 1980 год
  • Болельщица сборной России перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России, 2018 год
  • Фотокорреспонденты готовятся к съемкам соревнований XXII Олимпийских игр на московском стадионе, 1980 год
  • Фотографы на поле перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко, 2018 год
  • XXII Олимпийские игры. Иностранные туристы — гости московской Олимпиады — на Красной площади, 1980 год
  • Футбольные болельщики чемпионата мира по футболу – 2018 на Красной площади в Москве, 2018 год
  • Танцевальная сюита Дружба народов на торжественной церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Москве,1980 год
  • Церемония открытия чемпионата мира по футболу – 2018 на стадионе Лужники, 2018 год
  • Жительница Москвы в русском национальном костюме участвует в церемонии награждения победителей XXII Олимпийских игр, 1980 год
  • Болельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 2018 год
  • Футболисты сборных СССР и Венесуэлы во время матча на XXII Олимпийских играх в Москве, 1980 год
  • Артем Дзюба забивает гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
  • Иностранные туристы — гости XXII летних Олимпийских игр на стадионе Лужники в Москве, 1980 год
  • Болельщики сборной Марокко на Никольской улице в Москве
  • Платки с эмблемой московских Олимпийских игр 1980 года
  • В официальном магазине атрибутики ЧМ-2018 по футболу в Москве
  • Врачи оказывают помощь легкоатлету, получившему травму во время соревнований. XXII летние Олимпийские игры в Москве, 1980 год
  • Ян Беднарек получает травму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Сенегала, 2018 год
  • Спортсмен из Мексики. XXII летние Олимпийские игры (19 июля — 3 августа), 1980 год
  • Болельщики сборной Мексики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики, 2018 год
© Sputnik . Alexander Makarov
XXII Олимпийские игры. Футбол. Встреча команд Нигерии и Кувейта.

Почти 40 лет разделяют летние Олимпийские игры 1980 года в Москве и нынешний чемпионат мира по футболу в России. Sputnik сравнил два спортивных события мирового масштаба

Почти через 40 лет после Олимпиады-80 Россия принимает Чемпионат мира по футболу. Смотрите в фотогалерее Sputnik Литва снимки двух крупнейших спортивных событий своего времени. Насколько они похожи — судите сами.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (29)



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