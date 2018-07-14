01:11 15 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Реакция болельщиков на победу сборной Бельгии в матче за третье место

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (78)
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Футболисты сборной Бельгии победили команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира в России и достигли своего лучшего результата на мундиалях за все время, передает Р-Спорт.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. В составе победителей мячи забили Тома Мёнье (4-я минута) и Эден Азар (82).


Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (78)



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