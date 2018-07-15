17:16 15 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футболисты сборной Хорватии готовятся к финалу ЧМ

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (79)
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Сборная Франции и сборная Хорватии встретятся в финале Чемпионата мира по футболу в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля. Предлагаем вашему вниманию турнирный путь финалистов Чемпионата мира по футболу 2018.

Футболисты сборной Хорватии в дополнительное время обыграли сборную Англии 11 июля в полуфинальном матче Чемпионата мира и стали вторыми финалистами турнира. "Шашечные" победили "львов" (2:1) в дополнительное время.

Первый финалист мундиаля 2018 – французы. В полуфинальном матче 10 июля подопечные Дидье Дешама справились с бельгийцами со счетом 1:0. Центральный защитник "трехцветных" Умтити замкнул подачу Антуана Гризманна с углового.

Французы и хорваты встретятся 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Финальная игра начнется в 18:00.


Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (79)



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