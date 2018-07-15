17:16 15 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Черчесов прервал интервью с немецкими журналистами

© Sputnik . Евгения Новоженина
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
5630

Во время интервью немецкие журналисты назойливо пытались втянуть наставника российской сборной в спор о допинге

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого издания Spiegel после вопроса о возможном употреблении допинга российскими спортсменами, сообщает Р-Спорт.

Во время беседы журналисты намекнули на возможность нарушения антидопинговых правил игроками национальной сборной. По их словам, высокая производительность команды "вызывает сомнения".

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
© Sputnik . Владимир Сергеев
Битва на курорте: матч "Россия – Хорватия" глазами болельщика

Черчесов в свою очередь напомнил о своей работе в варшавском футбольном клубе "Легия", который под его руководством стал чемпионом и обладателем кубка.

"Мою команду здесь (на чемпионате мира. — Прим. ред.) тестировали на допинг после каждой игры, на каждой тренировочной базе, снова и снова", — подчеркнул он.

Однако журналисты не унимались и заявили, что за российскими футболистами на турнире наблюдают "с подозрением".

"Россию не интересует, что вы думаете", — ответил Черчесов. Тренер подчеркнул, что цели, которые он ставит перед собой, могут быть достигнуты только законными методами.

Черчесов также потребовал привести хотя бы один пример допинга в российском футболе. Журналисты назвали защитника "Рубина" Руслана Камболова, так как он находится в списке подозрений Всемирного антидопингового агентства. В пробе Камболова в 2015 году нашли дексаметазон, который футболист принимал за три месяца до теста для лечения после отравления. Правилами WADA это не запрещено. ФИФА признала спортсмена невиновным в феврале.

"Это ничего не доказывает! Спросите меня о чем-то, что действительно доказано, и я вам отвечу", — заявил Черчесов журналистам.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© Sputnik . Евгений Биятов
У российских футболистов "агрессивно ищут" допинг: наконец-то

После этого главный тренер российской команды покинул помещение и направился к выходу из отеля, где проходило интервью.

Ранее стало известно, что все пробы, взятые у игроков национальной сборной, выступавших на ЧМ-2018, оказались отрицательными.

С января 2018 года ФИФА, конфедерации и национальные антидопинговые организации провели в общей сложности 2037 тестов и взяли 3985 образцов мочи и крови. Из них ФИФА взяла 2761 образец до чемпионата мира и 626 непосредственно в период проведения турнира, в том числе 108 в неигровые дни.

Пресс-служба ФИФА отмечает, что все образцы были проанализированы в аккредитованных лабораториях Всемирного антидопингового агентства.

Как заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, в футболе допинг находится на одном из самых низких уровней и составляет около 0,1 процента.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Оракулы ЧМ-2018
Бывший монах, тренер, герой: кто уберег тайских детей
Бывший монах, тренер, герой: кто уберег тайских детей
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia