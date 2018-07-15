Черчесов прервал интервью с немецкими журналистами

Во время интервью немецкие журналисты назойливо пытались втянуть наставника российской сборной в спор о допинге

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого издания Spiegel после вопроса о возможном употреблении допинга российскими спортсменами, сообщает Р-Спорт.

Во время беседы журналисты намекнули на возможность нарушения антидопинговых правил игроками национальной сборной. По их словам, высокая производительность команды "вызывает сомнения".

Черчесов в свою очередь напомнил о своей работе в варшавском футбольном клубе "Легия", который под его руководством стал чемпионом и обладателем кубка.

"Мою команду здесь (на чемпионате мира. — Прим. ред.) тестировали на допинг после каждой игры, на каждой тренировочной базе, снова и снова", — подчеркнул он.

Однако журналисты не унимались и заявили, что за российскими футболистами на турнире наблюдают "с подозрением".

"Россию не интересует, что вы думаете", — ответил Черчесов. Тренер подчеркнул, что цели, которые он ставит перед собой, могут быть достигнуты только законными методами.

Черчесов также потребовал привести хотя бы один пример допинга в российском футболе. Журналисты назвали защитника "Рубина" Руслана Камболова, так как он находится в списке подозрений Всемирного антидопингового агентства. В пробе Камболова в 2015 году нашли дексаметазон, который футболист принимал за три месяца до теста для лечения после отравления. Правилами WADA это не запрещено. ФИФА признала спортсмена невиновным в феврале.

"Это ничего не доказывает! Спросите меня о чем-то, что действительно доказано, и я вам отвечу", — заявил Черчесов журналистам.

После этого главный тренер российской команды покинул помещение и направился к выходу из отеля, где проходило интервью.

Ранее стало известно, что все пробы, взятые у игроков национальной сборной, выступавших на ЧМ-2018, оказались отрицательными.

С января 2018 года ФИФА, конфедерации и национальные антидопинговые организации провели в общей сложности 2037 тестов и взяли 3985 образцов мочи и крови. Из них ФИФА взяла 2761 образец до чемпионата мира и 626 непосредственно в период проведения турнира, в том числе 108 в неигровые дни.

Пресс-служба ФИФА отмечает, что все образцы были проанализированы в аккредитованных лабораториях Всемирного антидопингового агентства.

Как заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, в футболе допинг находится на одном из самых низких уровней и составляет около 0,1 процента.