22:02 15 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу

Назван лучший игрок ЧМ-2018

© Sputnik . Владимир Песня
ФИФА-2018
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Лучшим игроком Чемпионата мира-2014 в Бразилии стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку чемпионата мира по футболу.

Об этом было объявлено после финального матча чемпионата мира в России между сборными Франции и Хорватии, который закончился победой французов со счетом 4:2.

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Модрич в семи матчах турнирах забил два мяча. "Серебряный мяч" получил полузащитник сборной Бельгии Эден Азар (три гола в шести матчах), "Бронзовый мяч" — французский форвард Антуан Гризманн (четыре гола в семи матчах).




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