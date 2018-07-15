Назван лучший игрок ЧМ-2018

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Хорватский полузащитник Лука Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку чемпионата мира по футболу.

Об этом было объявлено после финального матча чемпионата мира в России между сборными Франции и Хорватии, который закончился победой французов со счетом 4:2.

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Модрич в семи матчах турнирах забил два мяча. "Серебряный мяч" получил полузащитник сборной Бельгии Эден Азар (три гола в шести матчах), "Бронзовый мяч" — французский форвард Антуан Гризманн (четыре гола в семи матчах).