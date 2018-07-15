Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу

Церемония предваряла финальный матч турнира, в котором встречаются сборные Франции и Хорватии.
Красочная церемония закрытия чемпионата мира по футболу, впервые прошедшего в России, состоялась в воскресенье на московском стадионе "Лужники".
Церемония предваряла финальный матч турнира, в котором встречаются сборные Франции и Хорватии.
По сообщению Генеральной прокуратуры Абхазии, преступление произошло около 20:30.
В воскресенье 15 июля в SputnikFanZone завершился спортивный праздник, длившийся месяц и один день. О том, какое настроение царило в фан-зоне и как болельщики поддерживали команды, читайте в нашем материале.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.
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Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.