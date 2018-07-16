Российские футболисты переплюнули Месси: названы 50 лучших игроков ЧМ-2018

Рейтинг был составлен на основе так называемых Power Rankings, которые сформированы из 32 различных показаниях.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Британское издание Sky Sports составило рейтинг 50 лучших игроков мундиаля, прошедшего в России, сообщает Р-Спорт.

Согласно рейтингу, лучше всех прошедший мундиаль провел французский нападающий Килиан Мбаппе, который также был признан лучшим молодым игроком турнира. На втором месте рейтинга идет бельгийский полузащитник Эден Азар. Замыкает тройку лидеров форвард сборной Бразилии Неймар.

В первую десятку также вошли:

Лука Модрич (Хорватия),

Киран Триппьер (Англия),

Антуан Гризманн (Франция),

Тибо Куртуа (Бельгия),

Поль Погба (Франция),



Кевин де Брейне (Бельгия),

Филиппе Коутиньо (Бразилия).

Sky Sports включил в список игроков сборной России: Артема Дзюбу (18), Дениса Черышева (25), Марио Фернандеса (30) и Александра Головина (32) оказались в рейтинге выше Лионеля Месси, которого британцы поместили на 34-е место.

Пятым игроком сборной России, помещенным в список лучших игроков, оказался Роман Зобнин, ему эксперты отдали 42-ю строчку.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля.