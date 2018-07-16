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Чемпионат мира по футболу 2018

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Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу

Абхазские эксперты о Чемпионате мира по футболу: время сюрпризов и открытий

© Sputnik . Григорий Сысоев
ФИФА-2018
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Чемпионат мира по футболу 2018 впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля и завершился победой сборной Франции в финальном матче против хорватов.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Об итогах главного футбольного события четырехлетия, ожиданиях и прогнозах в интервью радио Sputnik рассказали главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал и полузащитник абхазской команды Лаша Когония.

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Главный футбольный праздник для тренера абхазской сборной стал временем сюрпризов и открытий новых фаворитов.

"Фавориты "на бумаге" сошли с дистанции и не смогли подтвердить свой статус. Никто не думал, что хорваты дойдут до финала, а болельщики не рассчитывали, что Россия обыграет испанцев", — поделился Аджинджал.

А полузащитнику сборной Абхазии не хватило драматизма в чемпионате, он назвал его прагматичным.

"Финал не был таким драматичным, как ожидалось. Двадцать лет назад игра французов была более зрелищной", — считает он.

Оба эксперта сошлись во мнении, что сборная России добилась высоких результатов и показала хорошую тактическую игру, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов и фанатов. По мнению Аджинджал, российской сборной помог фактор своего поля и грамотная тактика тренера Станислава Черчесова.

"Его роль в успехе огромная. Его тактика эффективная, она показала, что можно добиться успеха, даже играя, по большей части, в обороне. Он шел от игры к игре, шаг за шагом", — рассказал тренер.

Самой обсуждаемой темой после финального матча между сборными Хорватии и Франции, который состоялся 15 июля в Москве, стал пенальти, назначенный в ворота хорватов. Аргентинский судья Нестор Питана посчитал, что хорватский полузащитник Иван Перишич сыграл рукой, чтобы остановить мяч, который летел в ворота его сборной.

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После просмотра видеоповтора было назначено "наказание" и забит решающий гол. Многие фанаты не согласны с таким решением.

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"На мой взгляд, пенальти не было. Мяч летел "без адреса" и просто коснулся руки. Он сделал это не специально", — солидарен с негодующими Когония.

Однако главный тренер абхазской сборной считает, что победа досталась французам заслуженно, ведь в стране идет серьезная подготовка к воспитанию будущих футбольных звезд.

"Во Франции каждый год появляется новая звезда. Все игроки топ-уровня. То, что они добрались до финала и выиграли, не случайно", — добавил он.

Французы получили звание чемпиона мира, а кубок лучшего игрока достался все же капитану сборной Хорватии Луке Модричу. По мнению абхазских экспертов, судьи приняли справедливое решение.

"Модрич в игре сборной проявил себя как лидер и протащил команду на своей "спине". Выбор сделан правильно", — прокомментировал Когония.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. В турнире, помимо команды страны-хозяйки, приняли участие еще представители 31 страны. Чемпионом ЧМ 2018 стала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.

Теги:
Чемпионат мира по футболу, футбол, Россия



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