21:29 18 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Сборная Хорватии по футболу

Сборная Хорватии отдаст детям призовые деньги за ЧМ-2018

© Sputnik . Виталий Белоусов
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
7610

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич заявил, что хорватские футболисты все призовые потратят на летние каникулы детям, никогда не видевшим моря.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Футболисты сборной Хорватии приняли решение пожертвовать все свои премиальные, полученные за участие в ЧМ-2018 на благотворительность, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Известия.

Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу
© Sputnik . Владимир Песня
Назван лучший игрок ЧМ-2018

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич заявил, что все свои призовые спортсмены перечислят в специальный детский фонд, который профинансирует летние каникулы детям, никогда не видевшим моря.

"Мы хотим помочь людям улучшить жизнь в Хорватии, которая крайне сложна. Пусть все дети Хорватии получат возможность провести хотя бы семь дней на адриатическом побережье. Это самое малое, что футболисты могут сделать для наших самых дорогих и уязвимых", — написал Далич на своей странице в соцсети Facebook.

Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся 15 июля в "Лужниках".  Хорваты проиграли будущим чемпионам мира со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Казахстанский атлет собирается установить новый рекорд по взрыванию грелок
    Порвал как грелку

    Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы
    Смертельное ДТП

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Без виз

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото
    Изнанка успеха

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьерный показ спектакля Клинический случай
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"
Вода по пояс - последствия сильного ливня в Краснодаре
Кругом вода: ливень затопил Краснодар
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia