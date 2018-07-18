Сборная Хорватии отдаст детям призовые деньги за ЧМ-2018

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич заявил, что хорватские футболисты все призовые потратят на летние каникулы детям, никогда не видевшим моря.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Футболисты сборной Хорватии приняли решение пожертвовать все свои премиальные, полученные за участие в ЧМ-2018 на благотворительность, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Известия.

© Sputnik . Владимир Песня Назван лучший игрок ЧМ-2018

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич заявил, что все свои призовые спортсмены перечислят в специальный детский фонд, который профинансирует летние каникулы детям, никогда не видевшим моря.

"Мы хотим помочь людям улучшить жизнь в Хорватии, которая крайне сложна. Пусть все дети Хорватии получат возможность провести хотя бы семь дней на адриатическом побережье. Это самое малое, что футболисты могут сделать для наших самых дорогих и уязвимых", — написал Далич на своей странице в соцсети Facebook.

Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся 15 июля в "Лужниках". Хорваты проиграли будущим чемпионам мира со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.