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Гражданин и начальник: Сарибекян о таможенных сборах на цитрусы

Гражданин и начальник
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/grajdanin_i_nachalnik/20200921/1030975551/Grazhdanin-i-nachalnik-Saribekyan-o-tamozhennykh-sborakh-na-tsitrusy.html

Цитрусы – главная сельскохозяйственная культура Абхазии. О том, какие пошлины при экспорте цитрусовых будут действовать в этом году, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Артур Сарибекян.

Гражданин и начальник
Гражданин и начальник: Сарибекян о таможенных сборах на цитрусы

Сарибекян сообщил, что урожай цитрусовых в этом году ожидается невысокий. Средняя закупочная цена для таможенного оформления еще не установлена Кабинетом министров, но предварительно она составит 21 рубль. В прошлом году эта цифра составляла 25 рублей.

Из чего складывается этот показатель, подробнее слушайте в аудиофайле.

17 сентября президент Аслан Бжания дал поручение министрам экономики и сельского хозяйства предпринять меры для снижения стоимости экспорта цитрусовых за пределы Абхазии.


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