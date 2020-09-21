Гражданин и начальник: Сарибекян о таможенных сборах на цитрусы

Цитрусы – главная сельскохозяйственная культура Абхазии. О том, какие пошлины при экспорте цитрусовых будут действовать в этом году, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Артур Сарибекян.

Гражданин и начальник Гражданин и начальник: Сарибекян о таможенных сборах на цитрусы

Сарибекян сообщил, что урожай цитрусовых в этом году ожидается невысокий. Средняя закупочная цена для таможенного оформления еще не установлена Кабинетом министров, но предварительно она составит 21 рубль. В прошлом году эта цифра составляла 25 рублей.

Из чего складывается этот показатель, подробнее слушайте в аудиофайле.

17 сентября президент Аслан Бжания дал поручение министрам экономики и сельского хозяйства предпринять меры для снижения стоимости экспорта цитрусовых за пределы Абхазии.