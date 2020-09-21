Гражданин и начальник: Сарибекян о таможенных сборах на цитрусы
Сарибекян сообщил, что урожай цитрусовых в этом году ожидается невысокий. Средняя закупочная цена для таможенного оформления еще не установлена Кабинетом министров, но предварительно она составит 21 рубль. В прошлом году эта цифра составляла 25 рублей.
Из чего складывается этот показатель, подробнее слушайте в аудиофайле.
17 сентября президент Аслан Бжания дал поручение министрам экономики и сельского хозяйства предпринять меры для снижения стоимости экспорта цитрусовых за пределы Абхазии.
На девятом заседании по этому делу стороны обсудили необходимость присутствия в качестве свидетелей бывших руководителей МВД, также были заслушаны показания медсестры республиканской больницы, в которых всплыл интересный факт.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 995 человек. Из них 285 пациентов выздоровели, на территории республики скончались семь граждан с коронавирусом.